الكرملين يحذّر تركيا من «زعزعة الاستقرار» في سوريا

22 نوفمبر , 2022
مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا يقفون في حراسة جرابلس بالقرب من الحدود مع تركيا في شمال محافظة حلب (أ ف ب).
حذّر الكرملين تركيا الثلاثاء من «زعزعة الاستقرار» في شمال سوريا حيث شنّت أنقرة عدة غارات جوية على مقاتلين أكراد، غداة طرح إردوغان احتمال إطلاق عملية برية في الأراضي السورية.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين «نفهم مخاوف تركيا المرتبطة بأمنها... لكن في الوقت عينه، ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي مبادرة يمكن أن تؤدي إلى زعزعة خطيرة للوضع العام».
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