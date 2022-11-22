شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يطلق مبادرات جديدة وحملات تبرع بالدم وتوزيع مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة

نظمت أمانة الإعلام بقسم المعادي، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "مصر تتحدث"، وبدأت الندوة، بعرض فيلم الذي جسد المسار السياسي ونشأة الأحزاب السياسية وتاريخ تطورها في مصر، كما شهدت الفاعلية محاضرة تثقيفية عن الجهود الوطنية في مجال إدارة المخاطر والأزمات.

وفي محافظة الجيزة

واصلت أمانة مركز أطفيح، قوافلها الطبية المجانية بإطلاق القافلة رقم 341 لخدمة أهالي قرية منيل السلطان بحري وضمت تخصصات الأطفال والرمد والباطنة والجهاز الهضمي والتحاليل طبية.

كما واصلت أمانة مركز أوسيم، تنظيم القافلة الطبية المجانية، ضمن مبادرة "صحتك تهمنا"، في قرية الزيدية إطلاق القافلة التاسعة للمبادرة المتخصصة في أمراض الرمد وذلك وسط إقبال كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة.

كما أطلقت أمانة قسم الجيزة، مبادرة تعريفية، تحت عنوان "مستقبل وطن.. إحنا مين"، وتضمنت تنظيم لقاءات جماهيرية في نطاق الوحدات الحزبية المختلفة بالأمانة وعمل ملصقات ورقية مطبوعة تحمل أهداف الحزب.

كما نظمت أمانة مركز العياط، يومًا ترفيهيًا لطلاب عدد من المدارس بحضور مسئولي الإدارة التعليمية، وتضمن اليوم الترفيهي تكريم الطلبة والطالبات بالمدارس وتوزيع الهدايا عليهم في يوم مميز سعد فيه أبنائنا، والحرص على رسم البسمة علي وجوههم وإحضار وتوزيع هدايا قيمة لهم، وانتهي اليوم بمباراة كروية ممتعة بين فريقين من الطلاب وتم توزيع هدايا قيمة علي الفريق الفائز.

كما أطلقت أمانة قسم الطالبية، حملة موسعة لتجميل وتشجير شارع عثمان محرم بوضع الشجيرات والشتلات أمام المنازل والمحال التجارية وذلك تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "وطن أخضر".

كما نظمت أمانة مركز البدرشين، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "اعرف حقك فى السلع التموينية" بقرية الطرفاية حاضر بها مسئولي التموين والرقابة بالمركز، وتناولت الندوة الحديث عن منحة الرئيس السيسي للمواطنين عن صرف 100 جنيه لكل أسرة تستحق وكذلك طريقة صرف السلع وحقوق كل مواطن فى السلع التموينية وكيفية التظلم لاستخراج بطاقات تموينية.

وفي محافظة الإسكندرية

نظمت أمانة قسم محرم بك، حملة ميدانية توعوية لعرض طرق النظافة الشخصية للأطفال، وتم تقديم مجموعة من النصائح والارشادات للأهالي للحفاظ على نظافة أولادهم، كما نظمت الأمانة حملة لتطهير وتنظيف المراوي والمصارف بأبيس، استعدادا لفصل الشتاء، وفي سياق أخر، نظمت الأمانة، ندوة عن دور العلاقات العامة في تطوير العمل الحزبي، وعرض مفهوم العلاقات العامة، وتأثيره على المجتمع ودور العلاقات العامة في تطوير أداء العمل الحزبي، وقدم مجموعة من النصائح والارشادات، كما نظمت الأمانة ندوة لتوعية الشباب بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، والنتائج السلبية لكثره استخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل خاطئ.

كما نظمت أمانة قسم العامرية أول، ندوة حول ارشادات تناول الأدوية للأطفال، وتم تقديم مجموعة من النصائح والإرشادات عند تناول الأطفال للأدوية، والإجابة على كافة الأسئلة والإستفسارات العلاجية.

وفي محافظة أسيوط

نظمت أمانة المرأة بقسم ثان أسيوط، ندوة تثقيفية صحية، تحت عنوان "الإستخدام الآمن للدواء وأهمية الكشف المبكر عن الأورام"، وذلك لمعلمات وطالبات المدارس بالمرحلة الثانوية بنطاق عمل الأمانة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وبدأت الندوة بعزف السلام الجمهوري، وعقبه كلمة للمشاركين في الندوة، وتضمنت فقرات الندوة بتقسيم الحديث لعدة محاور وطرح الحضور الأسئلة المختلفة.

وفي محافظة بني سويف

واصلت أمانة مركز الفشن، القوافل الخدمية العامة للإستماع إلى أهالي قرى المركز، وذلك بالتنقل على رأس فريق الأمانة بين القرى وآخرها عزبة فهمي، للوقوف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها أولا بأول، وتضمنت القافلة استماع فريق المركز إلى المواطنين في مطالب وخدمات خاصة بالتموين وتكافل وكرامة والمعاشات والتأمينات وشكاوى خدمية أخرى في القرية بحضور القيادات التنفيذية بالوحدة المحلية، حيث وعد بالعمل على حلها.

وفي محافظة الدقهلية

واصلت أمانة مركز ميت سلسيل، تنظيم قافلة طبية مجانية، لليوم الثاني على التوالي، شاملة عدداً من التخصصات الطبية، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والإستشارين، وذلك بالتعاون مع الإدارة الصحية بالمركز، وتضمنت تخصصات "باطنة – أطفال – عيون- جلدية"، وذلك بمقر أمانة الحزب، ووقعت الكشف الطبي علي أكثر من 600 حالة، مع صرف العلاج بالمجان، وسط توافد كبير من أهالينا داخل المركز.

وفي محافظة دمياط

تنظم أمانة مركز كفر البطيخ، قافلة طبية مجانية، للكشف عن أمراض العظام والعمود الفقري وأمراض القلب والجهاز الهضمي والكبد، غدا الأربعاء، بالإضافة إلى مشاركة معمل للتحاليل الطبية بالمجان وبخصم 50% علي التحاليل الأخري، وذلك بمقر أمانة المركز، في تمام الساعة الثانية ظهرا.

وفي محافظة الفيوم

تواصل أمانة مركز الشواشنه، توزيع عدد من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة، على المواطنين الأكثر إحتياجا، في قرية قصر الجبالى، بمشاركة أمناء الأمانات النوعية بالمركز، وبعض من شباب الحزب، وذلك من خلال المرور علي المنازل، وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجا.

وفي محافظة الغربية

نظمت أمانتا العلاقات العامة، والإسكان بقسم أول طنطا، إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل، تحت شعار "عيد الطفولة"، وبدأت الحفل بذكر آيات من الذكر الحكيم، وكلمات الترحيب من الضيوف، وعقب ذلك فقرات غنائية للأطفال من فرقة قصر الثقافة، وعرض التنوره لفرقة الفنون الشعبية بطنطا، وفى نهاية الحفل كرم العديد من أعضاء الحزب والشخصيات البارزة في المحافظة.

كما واصلت أمانة مركز السنطه، قوافلها الطبية المجانية بإطلاق القافلة المجانية الثامنة، في قرية المنشأه الكبري، تحت شعار "صحتك تهمنا"، وتضمنت تخصصات "سرطان الثدي للسيدات، ومرض الاعتلال الكلوي، وعمل تحاليل الكوليسترول والدهون الثلاثية بالدم"، وشهدت القافلة الطبية إقبالا كبيرا من المواطنين وأهالي القرية.

وفي محافظة الإسماعيلية

تواصل أمانة مركز القنطرة غرب، توزيع عدداً من الحقائب المدرسية والأحذية، على الطلاب والطالبات الأيتام والغير قادرين، في مدرسة الشهيد خيري الإبتدائية بنين، ورياض الأطفال، ومدرسة عبد الرحمن بن عوف الإبتدائية، ومدرسة أبو فاروق الإعدادية المشتركة، للتخفيف عن كأهل أهالي وطلاب المركز، وتشجيعا منا للطلاب الغير قادرين والأيتام.

وفي محافظة كفر الشيخ

وزعت أمانة مركز مطوبس، عددًا كبيرا من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة، على المواطنين والأسر الأولي بالرعاية، في القري الأكثر احتياجًا داخل المركز، حيث تم توزيع عدد 200 عبوة مواد غذائية علي الأسر الأكثر احتياجا، من خلال كشوف وأبحاث اجتماعية معدة سلفًا لتحديد الحالات المستحقة للدعم.

كما نفذت أمانة العمل الجماهيري بمركز البرلس، حملة موسعة تحت شعار "قريتي نظيفة"، لتنظيف الشوارع والميادين بعض المصالح الحكومية، بالتعاون مع رئاسة الحي، حيث قام فريق من شباب الحزب، بحملة تنظيف وتجميل لبعض المصالح الحكومية بإزالة المخلفات من داخلها وخارجها وذلك حفاظا على البيئة وصحة المواطنين.

وفي محافظة الأقصر

تنظم أمانة المهنيين ببندر الأقصر، قافلة طبية مجانية، للكشف على حالات الحمل بالتنسيق مع المؤسسة المصرية لطب الجنين، وذلك اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء 22 و23 نوفمبر الجاري، ويشارك في القافلة خبراء في طب الجنين للكشف على حالات متابعة الحمل، والحمل الحرج وتشوهات الأجنة وتسمم الحمل والأمراض الوراثية، والعيوب الخلقية، بواسطة أحدث أجهزة الموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد، حيث يتم الكشف بدءا من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بعيادات دار الطب بشارع تعليم الكبار.

وفي محافظة الوادي الجديد

نظمت أمانة المرأة بمركز الداخلة، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "تعزيز الوعي المجتمعي في بناء الجمهورية الجديدة"، في مقر مدرسة موط الثانوية بنات.

وفي محافظة بورسعيد

نظمت أمانة الشباب بقسم المناخ، حملة للتبرع بالدم، تحت شعار "تبرع بالدم.. وأنقذ الأرواح"، وذلك بالتعاون مع بنك الدم المصري بالمحافظة، وشملت الحملة، على إجراء تحاليل لمعرفة نوع فصيلة الدم وقياسات ضغط الدم ونسبة الهيموجلوبين بالدم عن طريق عربات التبرع بالدم الخاصة بالبنك بجوار مسجد مريم بنطاق حي المناخ، شارك فيه أعضاء أمانة الشباب بالقسم من الساعة الثانية ظهرا حتي الساعة الثامنة مساءً، ولاقت تلك الحملة تفاعلاً واستجابة كبيرة من أهالي وشباب حي المناخ في المشاركة للتبرع بالدم.

وفي محافظة البحر الأحمر

تمكنت أمانة مدينة مرسى علم، توفير سيارات متنقلة، لبيع السلع الغذائية والإستهلاكية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، وفي عدة مناطق مختلفة، وذلك للوصول إلى أعلى عدد من المستحقين وتوفيرا علي الأهالى معاناة الإنتقالات ولعدم الإزدحام، ومن المقرر توفير العديد من السلع خلال الفترة القادمة، في مناطق أخري داخل المدينة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.