شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توصى بتشكيل لجنة لحل أزمة خريجى معاهد التمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بتشكيل لجنة خلال أسبوعين تشمل جهاز التنظيم والإدارة ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية، وممثلين عن نقابة التمريض، لبحث حل لأزمة خريجى التمريض خلال شهر من تاريخه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة.

وكانت إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أكدت أنه ينبغي الربط بين المجلس الأعلي للجامعات وسوق العمل فليس من المعقول أن يجتهد خريجى معاهد التمريض في دراستهم ويحصلون علي بكالريوس ثم نفاجأ بأنه تم خفض رواتبهم.

وطالبت سعيد بضرورة حل أزمة المسمى الوظيفي لفنى التمريض والعمل علي أن يكون هناك دراسة حقيقية لما يتطلبه سوق العمل وربطه بالتعليم.

بدوره، أكد النائب أحمد البرلسى، أن الأزمة تحتاج الى توحيد جهود الحكومة،مطالبا وزارة الصحة وووزارة التعليم العالى ، وجهاز التنظيم والادارة، التنسيق فيما بينها للوصول إلى حل عادل لأزمة الآلاف من الممرضين والممرضات في مصر.