شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تبحث مع وزير الشباب إجراءات صيانة الملاعب وخطة الوزارة لتنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه ناقش مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى عدد من القضايا التي تهم الشباب المصرى، فضلا عن مناقشة خطة الوزارة لصيانة الملاعب، لافتا إلى أن الوزير وعد بإخطار اللجنة بإجراءات الوزارة المتبعة لصيانة الملاعب والخطة الموضوعه لذلك، وما تم تنفيذه من الخطة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ناقشت فيه اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلبى إحاطة مقدمين من النائبين عبد الفتاح محمد الشحات، وسحر صدقي خليفة، بشأن سرعة الموافقة على تدبير الموارد المالية لتطوير مركز شباب أبو تشت بمحافظة قنا الكائن بقرية القارة، وإنشاء غرف للملابس حيث إن الشباب يعانون اشد المعاناة من التهميش وعدم الاهتمام بهم وعدم تمكنهم من أداء تدريباتهم الرياضية ومباشرة لعب كرة القدم على أرضية النادي رغم إن مركز الشباب المذكور حصل على العديد من البطولات على مستوى الجمهورية والمراكز المتقدمة، ولذلك نأمل بسرعة التنفيذ في هذا الشأن.

وقد أفادت الجهة الإدارية بأنه تم زيارة مركز شباب مدينة أبو تشت من قبل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الموقر خلال زيارة اللجنة لمراكز الشباب بمحافظة قنا، وتمت الإشارة من قبل المركز بعرض بعض المتطلبات ولم يكن منها ما هو وارد بطلب الإحاطة، وتم إعداد التقرير الخاص بالزيارة وإخطار وزارة الشباب، وتم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والتطوير للملعب الخماسى، وتم الاستلام الابتدائي بتاريخ 3/8/2022.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة سرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة لمركز شباب مدينة أبو تشت، وعلى أن يتم موافاة اللجنة من قبل وزارة الشباب والرياضة بما تم بشأن توصياتها الخاصة بزياراتها الميدانية لمحافظات (البحيرة والإسكندرية، الشرقية والدقهلية، قنا وسوهاج).