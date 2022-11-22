شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصى بتوفير 10 ملايين جنيه لإحلال وتجديد أحد الكبارى بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، بتشكيل لجنة من مديريتى الرى والطرق بمحافظة الدقهلية مع النائب وليد فرعون، يوم الخميس المقبل، لمعاينة ترعتين على أرض الواقع، لإعداد المقايسة وتدبير الاعتمادات المالية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى خطة العام المالى 2023/2024، وإفادة اللجنة بتقرير عنه، وذلك فيما يخص طلب الإحاطة المتعلق بالمطالبة باستكمال تغطية الجزء المار من ترعتي (الخشاشنة – السادات) داخل الكتلة السكنية بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية حفاظا على حياة وصحة المواطنين ولإنشاء محور مروري.

واستعرض النائب وليد فرعون، طلب الإحاطة، قائلا:" وزارة الموارد المائية والرى رفضت عمل المقايسات الخاصة بتغطية ترعتى (الخشاشنة – السادات) داخل الكتلة السكنية بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية لعرضها على وزارة التخطيط لإدراج الاعتمادات المالية له، حفاظا على حياة وصحة المواطنين ولإنشاء محور مرورى".

وعقب مجدى الشحات حسن، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الدقهلية، قائلا:" فى حالة إنشاء محور مرورى فيجب مخاطبة المحافظ وزارة الموارد المائية والرى بترعتى (الخشاشنة – السادات) بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وإدراجه فى خطة المحافظة".

وأوصت اللجنة، إدراج مبلغ 10 ملايين جنيه لإجراء أعمال إحلال وتجديد كوبرى الهوارى على بحر مويس، خلال العام المالى 2023/2024 مع الإسراع فى تنفيذ أعمال الصيانة لباقى الكبارى، وفتح كوبرى المشاة أمام المدرسة الإبتدائية مع إحلاله وتجديدة على نفقة الأهالى، وذلك فيما يخص طلب الإحاطة الخاص بعدم تغطية مسافة 15 متر من ترعة الجمال محافظة الشرقية رغم أدراجها ضمن برنامج التغطيات، إعادة النظر في المنشور الوزاري رقم 4 لسنة 2017 في شأن ضوابط تغطية المجاري المائية، وعدم صيانة واحلال وتجديد الكباري الواقعة بقرى (فرسيس، الهوارى، كفر الحمام، بنى شبل، بهنباى، كفر الجراية، عزبة عثمان شكري بمحافظة الشرقية) لخطورتها على حياة المواطنين.