"اقتصادية النواب" تناقش الخطة الاستثمارية للصندوق السيادى

القاهرة - سامية سيد - ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الخطة الاستثمارية للصندوق السيادى، فى حضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى للصندوق السيادي.

وقالت الدكتور هالة السعيد، أن الموارد المالية للصندوق بلغت 5 مليارات جنيه، وحققت عوائد بلغت أكثر من 25 مليار جنيه من استثمارات محلية واجنبية، خلال عمله على مدار عامين فقط، وهو أمر جيد.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن خطة الصندوق الحالية هى توسيع التعاون مع الصناديق السيادية العالمية مثل الصندوق السعودى والقطرى والكويتى وأيضا البحرينى، والصناديق الأجنبية التى يتخطى عددها 170 صندوقا عالميًا.

وشرح ايمن سليمان، الرئيس التنفيذى للصندوق السيادى، خطة عمل الصندوق وحجم استثماراته فى المجالات المختلفة مثل القطاع العقارى وقطاع تحلية المياه والطاقة المتجددة.

وأبدى النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، وعضو اللجنة، ملاحظاته حول تباطئ عمل الصندوق رغم انشاء عام 2018، بالإضافة إلى الاستفسار عن العوائد القطاعية المستهدفة وضرورة الاخذ فى الاعتبار كامل هيكل الملكية للمشروعات مما يضمن المساهمة الاكبر للقطاع الخاص.

وردت وزيرة التخطيط، بأن الصندوق صدر القانون فى 2018، إلا أن نشاطه الفعلى جاء فى 2020، وإضافة لا تعارض بين الصندوق وعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، بل ينسق مع الجميع مثلما حدث فى مجال تحلية المياة والتنسيق مع وزارتى الرى والإسكان.

وأكدت هالة السعيد، أن المستثمر الأجنبى فى كل دول العالم يفضل التعاون مع الصناديق السيادية بعيدًا عن الروتين الحكومى.