شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: مشكلة خريجى التمريض تتعلق بالتسوية والكادر الوظيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أنه يتحفظ على ما أثير بشأن وجود جزر منعزلة داخل الحكومة خاصة فيما يتعلق بأزمة خريجى معاهد التمريض، لافتا إلى أن المشكلة تتعلق بالتسوية وكذلك بالكادر الوظيفي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

أضاف الشيخ أنه بمجرد الحصول على مؤهل أعلى يتم تسويته وهو ما أدى إلى أن كثير من الوظائف تم هجرها ضمن الجهاز الإدارى للدولة لافتا إلى أن القانون منح فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات للتسوية.

ولفت الشيخ إلى أن جهاز التنظيم والإدارة خاطب جميع الوزارات بالتسوية وهى خطوة متقدمة خاصة وأن من يحصل على درجة البكالريوس يحصل على حافز علمى مؤكدا أن الدولة تشجع على التعليم وتحرص عليه.

وقال رئيس جهاز التنظيم والإدارة أنه لا يوجد ما يعرف باسم الوظيفى بعد الالتحاق بالجهاز الإدارى فليس كل من يتخرج من الجامعات يعمل فى الحكومة.

وأضاف أن هناك توصيات خرجت من مجلس الوزراء فى 24 سبتمبر 2019 منها ما يتعلق بالمعاهد الصحية بوزارة الصحة يتم قصر الدراسة على الأقسام الموجودة كذلك الغاء شعبة التمريض بالمعاهد بالاضافة إلى التأنى فى استحداث دراسات حديثة بهذه المعاهد.

وتابع، أنه من ضمن التوصيات الغاء السنتين التكميليتين بالمعاهد الصحية، مع عدم المساس من تم قيدهم بالسنة الثالثة فى عام 2019، والسماح لخريجى المعاهد الفنية الصحية بالكليات محل الدراسة.