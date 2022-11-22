شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل لـ"اليوم": الدولة تسعى لتوطين الصناعات بتوفير المواد الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اتجاه الدولة المصرية لتوطين الصناعة يستدعي توفير المواد الخام، موضحا أنه ليس من المنطقى أن تتجه مصر إلى التصنيع ونحقق الاكتفاء الذاتى من الصناعات دون توفير المواد الخام.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "الهيئة العامة للثروة المعدنية، هي الآن هيئة خدمية، ولكي يحدث تطوير في قطاع التعدين وتستطيع مصر الاستفادة من الثروات المعدنية ومواكبة التطور الذي يشهده العالم، عليها أن تتحول إلى هيئة اقتصادية".

وقال: "عندما تتحول الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، فإن جزء من مواردها الناتجة عن المشروعات، يمكنها الإنفاق على البعثات".