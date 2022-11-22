شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن فسخ تعاقده مع رونالدو بالتراضي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر مانشستر يونايتد منذ لحظات مفاجأة مدوية بفسخ التعاقد مع مهاجم الفريق كرستيانو رونالدو بشكل رسمي، يأتي ذلك بالتزامن مع مباريات كأس العالم الحالية، حيث ما زال يستعد اللاعب لإستهلال مشواره بمونديال قطر مع المنتخب البرتغالي فى نقطة الإنطلاق لصاروخ مادييرا.

وأصبح رونالدو اللاعب الوحيد فى كأس العالم قطر 2022 الذي لا يلعب لأي نادي فى الفترة الحالية، الشئ الذي يعد بمثابة الإهانة الكبيرة للنجم البرتغالي، والذي يعد أحد أساطير كرة القدم عبر تاريخها.



رونالدو يتحدث عن فسخ التعاقد

وأصدر اللاعب بيانًا منذ لحظات يؤكد أن الإتفاق على فسخ التعاقد لم يتم اليوم، بل أنه جاء منذ فترة طويلة، كما حرص اللاعب على إظهار إمتنانه وحبه لجماهير اليونايتد على الدعم الذي حظي به فى فترته الأخيرة، مؤكدًا أنه يتمني التوفيق للشياطين الحمر فى منافسات الموسم الحالي.



رونالدو لن يخوض الدوري الأوربي

وكما أصبح من المؤكد أن رونالدو لن يشارك فى مواجهة برشلونة القادمة بالدوري الأوروبي، ليصاب عاشقي الكرة الأوروبية بالإحباط الشديد، لا سيما أن تواجد النجم البرتغالي فى هذا اللقاء كان سيمنحه قيمة إعلامية إضافية، خاصة أن اللاعب لاطلما قدم مباريات جيدة أمام الفريق الكتالوني تمكن خلالها من التسجيل.