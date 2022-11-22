اليونان تحاول إنقاذ 500 مهاجر قبالة شواطئها بعد تلقّي خفر السواحل نداء استغاثة

أطلق خفر السواحل اليوناني، اليوم (الثلاثاء)، عملية لإنقاذ مركب صيد يعتقد أنه يقل مئات المهاجرين جنوب غربي كريت.

وأفادت ناطقة باسم خفر السواحل، وكالة الصحافة الفرنسية، بأنه «جاء في نداء الاستغاثة أن ما بين 400 و500 شخص على متن المركب»، مشيرة إلى أن الرياح العاتية تعرقل عملية الإنقاذ. وقالت: «يمكنهم رؤية المركب الذي جنح. هناك عدد كبير من الأشخاص على متنه».

وأعلن خفر السواحل تلقي نداء استغاثة بعد وقت قصير من منتصف ليل الاثنين، وقال إن سفينتي شحن قريبتين وناقلة ومركبي صيد إيطاليين تساعد فرق الإغاثة.

ويفيد مسؤولون يونانيون بأنه بسبب الدوريات المعززة التي يسيرها خفر السواحل اليوناني ووكالة «فرونتيكس» لمراقبة الحدود الأوروبية في بحر إيجة، يستخدم مهربو المهاجرين بشكل متزايد الطريق الأطول والمحفوف بالمخاطر جنوب كريت.

يشار إلى أنه في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أعلن خفر السواحل اليوناني، غرق خمسة أطفال على الأقل من بين 22 شخصاً تأكدت وفاتهم، إثر غرق مركب شراعي كان يقل مهاجرين. وقال خفر السواحل حينها إنه تم انتشال 21 جثة لأشخاص كانوا على متن مركبين للمهاجرين.

وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا وجهات مفضلة للهاربين من أفريقيا والشرق الأوسط بحثاً عن الأمان وفرص حياة أفضل في الاتحاد الأوروبي.