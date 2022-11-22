انت الان تتابع خبر بمناسبة فوز المنتخب.. السعودية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438946-638047343703289585.jpegAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كأس العالم فيفا 2022
2022-11-22 | 18:17
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وجه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، بأن يكون يوم غد الأربعاء، إجازة لجميع الموظفين في قطاعات الدولة كافة، والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.