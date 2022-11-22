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بمناسبة فوز المنتخب.. السعودية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء

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كأس العالم فيفا 2022

2022-11-22 | 18:17

بمناسبة فوز المنتخب.. السعودية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء

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وجه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، بأن يكون يوم غد الأربعاء، إجازة لجميع الموظفين في قطاعات الدولة كافة، والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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