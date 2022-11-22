بمناسبة فوز المنتخب.. السعودية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء

وجه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، بأن يكون يوم غد الأربعاء، إجازة لجميع الموظفين في قطاعات الدولة كافة، والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.