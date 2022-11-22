انت الان تتابع خبر المخصصة لـ"حفظ السيادة".. برلمانية تكشف كواليس جلسة البرلمان المغلقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعد سلسلة عمليات عسكرية نفذت من قبل إيران وتركيا، استهدفت العمق العراقي، عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسة خصصها لمناقشة هذه الاعتداءات.

وقالت عبد الرزاق، في حديث لـ السومرية، إن "الجلسة شهدت مداولات ومداخلات واقتراحات بين النواب حول سيادة العراق التي تتعرض لانتهاكات تركية وإيرانية وكويتية".



وأضافت، أنه "تم التشديد على ضرورة إيجاد حلول جذرية دبلوماسية واقتصادية تضع حداً لهذه الانتهاكات".

وأشارت إلى أنه "من المقرر عقد جلسة مقبلة باستضافة الجهات المعنية بشأن هذا الموضوع".

وبالتزامن مع جلسة "حفظ السيادة"، قصفت إيران مواقع تابعة للمعارضة الكردية في شمال العراق.

على الجانب الآخر، نفذت تركيا ضربات طالت مواقع كردية في شمال العراق وسوريا على السواء خلال اليومين الماضيين.

ولم تكن هذه الجلسة الأولى من نوعها، فقد سبق لمجلس النواب أن عقد جلسات مماثلة انتهت أما بالإدانة أو تشكيل لجان تحقيقية لم تصل إلى نتائج.