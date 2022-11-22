انت الان تتابع خبر موقف أمريكي جديد يخص تركيا: تواجه تهديداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي وقت سابق اليوم، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "القوات المسلحة التركية دمرت معاقل للإرهابيين شمالي سوريا والعراق، ردا على الهجوم الإرهابي الذي نفذوه في اسطنبول".

وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس التركي خلال حفل افتتاح سد ومحطة التوليد الكهرومائية "يوسف إيلي" وطرق وأنفاق ومنطقة سكنية بولاية أرتفين شمال شرقي البلاد.



وقال أردوغان: "قمنا بالرد على الهجوم الإرهابي الدنيء في اسطنبول الذي أودى بحياة 6 أبرياء من خلال تدمير الأهداف الإرهابية شمالي سوريا والعراق".

وأضاف: "حانت نهاية الطريق لأولئك الذين يعتقدون أن بإمكانهم تشتيت انتباه تركيا عن طريق التلاعب بالحروف وتغيير اسم التنظيم الإرهابي".

