شكرا لقرائتكم خبر طهران تتحدى العالم وتخصب اليورانيوم بنسبة 60% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إيران تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 60% في موقع «فوردو» النووي، بحسب ما أوردته وكالة «مهر» شبه الرسمية للأنباء أمس. وبحسب الوكالة، تأتي هذه الخطوة من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ردا على القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة. وأشارت إلى إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم بتخصيب 60% لأول مرة في موقع «فوردو»، ولا يزال التخصيب بنسبة 60% جاريا في موقع «نطنز». وأشارت إلى إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم بتخصيب 60% لأول مرة في موقع «فوردو»، ولا يزال التخصيب بنسبة 60% جاريا في موقع «نطنز». كما أفادت باستخدام أجهزة «آي آر6-» المتقدمة بدلا من الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي في هذا الموقع، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية.

كانت هذه تفاصيل خبر طهران تتحدى العالم وتخصب اليورانيوم بنسبة 60% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.