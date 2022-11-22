نائبة الرئيس الأمريكي تستفز الصين بزيارة جزيرة فلبينية

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وهاريس هي أرفع مسؤول أمريكي يزور مقاطعة بالاوان غربي الفلبين بالقرب من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، حيث من المقرر أن تلتقي بصيادين محليين وقادة المجتمع وخفر السواحل.وقال مكتبها «إن الزيارة تظهر التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الفلبين في دعم النظام البحري الدولي القائم على القواعد في بحر الصين الجنوبي».
وأضاف المكتب «إن هاريس ستعزز أيضا الحفاظ على البيئة البحرية وتدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز سبل العيش البحرية».
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