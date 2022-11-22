مؤتمر عربي أممي لمواجهة الجفاف في الصومال

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وقال خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية امس، «إن الصومال يواجه أزمة جفاف حادة تعد الأسوأ التي تضرب البلاد منذ عدة عقود»، مؤكدا أن الجامعة لن تقف مكتوفة الأيدي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أنه سيتم تنظيم المؤتمر العربي الأممي رفيع المستوى حول مواجهة الجفاف وتعزيز الأمن الغذائي ورفع القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الصومال يوم 6 ديسمبر المقبل، برعاية الجامعة العربية والأمم المتحدة، وذلك لتنسيق جهود المنظمات العربية والأممية لمواجهة خطر المجاعةـ بعد أن وصل عدد المتضررين لنحو 7.8 ملايين شخص.وقال خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية امس، «إن الصومال يواجه أزمة جفاف حادة تعد الأسوأ التي تضرب البلاد منذ عدة عقود»، مؤكدا أن الجامعة لن تقف مكتوفة الأيدي.

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