شكرا لقرائتكم خبر ميقاتي: لبنان يعيش أسوأ أزمة متعددة الوجوه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أعضاء مجلس النواب أمس إلى التعاون لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إيذانا بمرحلة جديدة من التعافي والنهوض.

وقال في بيان بمناسبة يوم الاستقلال التاسع والسبعين، «يحل العيد هذا العام بغصة على واقع دستوري منقوص بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وعلى قلق مشروع على الحاضر والمستقبل بسبب أسوأ أزمة متعددة الوجوه يعيشها وطننا».

وتعهد رئيس الوزراء بالمضي في العمل الوطني والدستوري المطلوب والعمل على إعادة العافية والاستقرار للوطن، قائلا «على الرغم من كل ما يحصل فإننا سنبقى على إيماننا بأن وحدتنا كفيلة بانتشال وطننا مما يعانيه، بمساعدة أشقائنا وأصدقائنا في العالم».

ويحتفل لبنان بذكرى استقلاله في 22 نوفمبر من كل عام، حيث قامت فرنسا في هذا الشهر عام 1943 بمنح لبنان الاستقلال التام.

على صعيد آخر، أعلن ميقاتي، أن المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قرر تخصيص مبلغ 5 مليارات و400 مليون دولار أمريكي للبنان للسنوات الثلاث المقبلة، بعد لقائه في شرم الشيخ مع المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي.

وأعلن بعد استقباله مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان الدكتور عبدالله الوردات، أنه خلال لقائه الأخير في شرم الشيخ مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي «تحدثنا مطولا عن كل المشاريع التي تقوم بها المنظمة في لبنان، وكان للحكومة اللبنانية موقف من هذه المشاريع ومن طريقة تنفيذها».

وأوضح «بعد اجتماع المجلس التنفيذي للبرنامج في روما يومي الخميس والجمعة الماضيين، وبعد هذا اللقاء اتفقنا على أن يخصص للبنان 5 مليارات و400 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة 2023، 2024، 2025، على أن يكون ذلك بالتساوي بين اللبنانيين والسوريين بنسبة 50% لكل منهما، وهذا أمر مهم جدا».

ولفت ميقاتي إلى أن البرنامج يقوم بصرف مساعدات بنسبة 70% للسوريين و 30% للبنانيين بما مجمله 700 مليون دولار في السنة تقريبا.

من جهته أعلن الوردات، أنه أبلغ ميقاتي بموافقة المجلس التنفيذي بالمصادقة على مشروع برنامج الأغذية العالمي في لبنان للأعوام 2025-2023.