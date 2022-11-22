إسقاط دعوى ألمانية ضد محمود عباس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بإسقاط المدعي العام لولاية برلين في العاصمة الألمانية دعوى مرفوعة ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، فإن الادعاء لولاية برلين رد شكوى كانت مرفوعة بحق عباس من قبل ناشط مؤيد لإسرائيل بدعوى إنكار الهولوكوست (المحرقة) والتحريض، والتي يعتبرها القانون الألماني مخالفة. وذكرت الوكالة أن الادعاء الألماني قرر في معرض شرح أسباب رد الشكوى، أن الهدف الوحيد الذي أراد الرئيس عباس تحقيقه هو تسليط الضوء على الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي والظلم الذي يتعرض إليه شعبه». وذكرت الوكالة أن الادعاء الألماني قرر في معرض شرح أسباب رد الشكوى، أن الهدف الوحيد الذي أراد الرئيس عباس تحقيقه هو تسليط الضوء على الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي والظلم الذي يتعرض إليه شعبه».

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