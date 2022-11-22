مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم 7 آلاف محتاج في تعز وأبين

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ودشن المركز البرنامج الطبي التطوعي لجراحة العظام وتغيير المفاصل في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، المنفذ خلال الفترة من 19 حتى 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة 17 متطوعا ومتطوعة من الأطباء المتخصصين، بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 143 حالة، وإجراء 4 عمليات جراحية متخصصة تكللت بالنجاح.
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