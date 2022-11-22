شكرا لقرائتكم خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم 7 آلاف محتاج في تعز وأبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 182 طنا و70 كجم من السلال الغذائية في مديرية المعافر بمحافظة تعز، استفاد منها 5.100 فرد، سلم 32 طنا و100 كجم من السلال الغذائية في مديرية لودر بمحافظة أبين، استفاد منها 1.800 فرد، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي يستهدف أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

ودشن المركز البرنامج الطبي التطوعي لجراحة العظام وتغيير المفاصل في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، المنفذ خلال الفترة من 19 حتى 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة 17 متطوعا ومتطوعة من الأطباء المتخصصين، بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 143 حالة، وإجراء 4 عمليات جراحية متخصصة تكللت بالنجاح.