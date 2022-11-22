برلمان العراق ينتفض ضد الاعتداءات الإيرانية والتركية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتفض البرلمان العراقي ضد الاعتداءات الإيرانية والتركية على إقليم كردستان، ودعا المجتمع الدولي إلى وقف التدخلات الأجنبية في أراضيه.

وعقد البرلمان العراقي أمس جلسة مغلقة، لمناقشة تداعيات الاعتداءات بالقصف الجوي والمدفعي الإيراني والتركي على الأراضي العراقية في مناطق متفرقة بمدن إقليم كردستان العراق بحجة مطاردة جماعات معارضة لحكومتي طهران وأنقرة.

وقال النائب حسن العامري، عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان لصحيفة «الصباح» في عددها أمس، «إن الجلسة يسبقها اجتماع مع القادة الأمنيين بمقر البرلمان بشأن موضع الاعتداءات، وخرجت الجلسة بتوصيات بشأن هذه الاعتداءات التي تمس سيادة العراق».

وجددت الحكومة العراقية رفضها وإدانتها للقصف «الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ على إقليم كردستان العراق أمس الأول في مناطق متفرقة بإقليم كردستان.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية العراقية «أن الهجمات المتكررة التي تنفذها القوات الإيرانية والتركية بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كردستان، تعد خرقا لسيادة العراق، وعملا يخالف المواثيق والقوانين الدوليّة التي تنظم العلاقات بين البلدان كما يخالف مبدأ حسن الجوار الذي ينبغي أن يكون سببا في الحرص على القيام بالعمل التشاركي الأمني خدمة لجميع الأطراف».

وذكر البيان أن الحكومة العراقية تؤكد على ألا تكون أراضي العراق؛ مقرا أو ممرا لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار، كما ترفض أن يكون العراق ساحة للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجية.»

وأدانت حكومة إقليم كردستان القصف الإيراني ووصفته بأنه انتهاك يمس سيادة العراق وإقليم كردستان العراق وغير مبررة، وتشكل انتهاكا صارخا للأعراف الدولية وعلاقات حسن الجوار».