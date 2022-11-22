شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية يطالب بتحرك سريع لإزالة تمثال مسىء للحضارة الفرعونية وسط باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب الإحاطة الذى قدمه للحكومة حول عن جهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسىء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس.

وقال النائب عمرو درويش خلال الجلسة العامة لمجلس النواب "تمثال شامبليون المسىء للحضارة الفرعونية يصور شامبليون واقفاً بقدمه اليسرى على رأس فرعونى"، موضحا أن التمثال يعتبر محاولة للنيل من الحضارة المصرية الفرعونية وازدراء لها، لما يمثله من رمزية قميئة لفعل ملفق بسلطوية مزيفة، مما يحتاج تحركا سريعاً من وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية لإزالته .

وسأل النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، عن مخاطبة الإدارة الفرنسية بضرورة احترام الحضارة المصرية، وقال النائب عمرو درويش من قالوا إن التمثال موجود منذ سنوات طويلة ، لماذا لم يتحركوا لمنع إهانة الحضارة المصرية، مطالبا وزارة الخارجية والسياحة بتحرك سريع لإزالة التمثال قائلا " كم فكرة سلبية و قميئة رسخها هذا التمثال في ذهن الفرنسيين عبر التاريخ".

وشهدت الجلسة العامة مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة موجهة لوزير السياحة و الآثار أحمد عيسى ، وخلال مناقشة 73 أداة رقابية من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها، وترميم الآثار والمباني والمناطق الأثرية والحفاظ عليها، وعن سياسة الحكومة بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا، وتنشيط السياحة العلاجية، وعن سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصري بقيمة آثار مصر.