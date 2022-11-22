شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتعديل مسمى "البكالوريوس التقنى" لبكالوريوس التمريض التخصصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نسرين صلاح عمر، عضو مجلس النواب، أنه ينبغى تعديل مسمى الدرجة العلمية التى تمنح من المجلس الأعلى للجامعات لخريجي المعاهد الفنية للتمريض الحاصلين على الدبلوم التخصصي في التمريض، تحت إشراف كليات التمريض التابعة للجامعات الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، وذكرت إنه تقدم عدد كبير من فنيين التمريض خريجي المعاهد الفنية للحصول على درجة علمية من كليات التمريض على مستوى الجمهورية لتحسين الوضع الوظيفي والعلمي، وتم إصدار الشهادة المعتمدة من الجامعة باسم الدبلوم التخصصي في التمريض (لمدة عامين و6 شهور) ، ولكن بالتقدم للمعادلة بالمجلس الأعلى للجامعات تم إصدار شهادة بمسمى البكالوريوس التقنى (التكنولوجي) في التمريض ما أدي إلى فقدان الخريج مميزات عدة منها الخروج من الكادر الطبي، وعدم الاعتراف بهذا المسمى خارج مصر.

وطالبت تعديل مسمى الدرجة العلمية المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات من بكالويوس تقني تكنولوجي في التمريض إلى بكالوريوس التمريض التخصصي، بناءا على اللائحة التدريسية للبرنامج وللحفاظ على حقوق هؤلاء الفئة الهامة من القطاع الصحي في أماكن عملهم أيضا.

بدوره، أكد الدكتور أحمد الدبيكى نقيب المهن الصحية، أن خريجى معاهد التمريض سعوا لتطوير أنفسهم وتقدموا للحصول علي بكالريوس العلوم الصحية والتي تغير مسماها فيما بعد لاسم بكالريوس العلوم التقنية.

وأضاف الدبيكى أن ترخيص مزاولة المهنة يجب أن يكون تحت مسمى أخصائي علوم صحية بعيدا عن أي مسمى أو مصطلح آخر كذلك طالب بضرورة تعديل لائحة المعاهد الفنية الصحية حتى تتماشي مع شعبة التخصص.