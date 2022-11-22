شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة للنواب: نحتاج إلى 290 ألف غرفة فندقية بتكلفة 20 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد عيسى وزير السياحة عن تحديد ثلاث محاور و14 مسار عمل لحل مشكلة العرض فى زيادة عدد السائحين القادمين لمصر، لافتا إلى أن أول محور هو محور الطيران.

وشدد على ضرورة مضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة من 12 دولة بنحو ثلاث مرات، لافتا إلى أنه تم عمل جلسات عمل مطولة مع وزير الطيران وأن أحد النتائج الفعلية على أرض الواقع من خلال الأرقام تتمثل فى أنه خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو بلغ عدد مقاعد الطيران التى جاءت الغردقة وشرم الشيخ من روسيا حوالى 550 مقعدا، فى حين بلغ عددها فى الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 20 ألف و300 مقعد أى أن معدل النمو بلغ خلال 4 مرات فى 3 أشهر من أهم سوق سياحى لمصر، مضيفا أنا غير فخور بهذا الإنجاز لأننا نستطيع أن نصل إلى أن تكون عدد مقاعد الطيران القادمة من روسيا 60 الف بمعدل 150 ألف، وبالفعل نعمل على تحقيق ذلك، مشيدا بالتعاون مع وزير الطيران.

وأضاف وزير السياحة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى المحور الثانى هو محور التجربة السياحية فالسائح فى مصر لا يتلقى تجربة سياحية تليق بالمنتج السياحى المصرى، لافتا إلى أنه تم تحديد 9 مسارات عمل تتعلق بجودة التجربة، وهناك تعاون مع الوزارات للعمل فى هذه المسارات كل فيما يخصه.

وأشار وزير السياحة إلى أن المحور الثالث يتمثل فى تحسين مناخ الاستثمار، فعدد الغرف فى مصر 211 ألف غرفة حاليا وهو أقل بكثير مما نحتاجه، فمصر تحتاج إلى نصف مليون غرفة لخدمة 30 مليون سائح، وتركيا لديها 600 ألف غرفة.

وأكد ضرورة تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن معدل النمو فى عدد الغرف خلال الخمس سنوات الماضية بلغ نصف أو واحد فى المائة سنويا.

ولفت وزير السياحة إلى أننا نحتاج إلى 290 ألف غرفة تكلفتها لا تقل عن 20 مليون دولار بخلاف قيمة الأرض لكى نصل إلى 30 مليون سائح وهناك تعاون رئيس الهيئة العامة للاستثمار فى تشجيع مناخ الاستثمار فى قطاع الفنادق.

وأضاف مصر بها 15 ألف غرفة فيما يسمى العائمة، ومن يعمل بها بالفعل 5 آلاف غرفة، وذلك لأن القطاع الخاص واجه صعوبات خلال الـ15 سنة الماضية، وعدد كبير لم يستطع رد التمويل وأنا حاسس بتعاطف شديد مع هذا الجزء، مضيفا: "نعمل مع البنك المركزى والبنوك لإيجاد طرق لإرجاع هذه المراكب ويهمنى جدا نرجع رحلة من القاهرة لأسوان".

ويذكر أن مجلس النواب شهد خلال الجلسة اليوم توجيه نحو ٧٣ أداة رقابية عبارة عن طلبات إحاطة وأسئلة عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها وترميم الآثار والمباني والمناطق الآثرية والحفاظ عليها وجهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسيئ للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس وعن منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة في الفنادق بدون مرافق.

كما تتضمن طلبات المناقشة المقدمة من النواب استيضاح سياسة الحكومة عن سياستها بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا و تنشيط السياحة العلاجية وعن سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصري بقيمة آثار مصر.