شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة للنواب: الأولوية فى الفترة الماضية كانت نجاح مؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن أولوية الوزارة خلال الفترة الأخيرة كان التأكد من نجاح مؤتمر المناخ وجاهزية الفنادق وشركات السياحة فى التعامل مع هذا الحدث العظيم وهو أكبر مؤتمر نظمته مصر، والعالم كله شهد بنجاحه.

وأشار وزير السياحة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتى تم رفعها منذ قليل، إلى أن "مصر لا تتلقى ما تستحقه من السائحين، ونحن نستحق أكثر من هذا"، مضيفا: "العجز فى الحساب الجارى المصرى بلغ 20 مليون دولار ولو جاء إلينا 20 مليون سائح فى عام 21/22 زيادة عن العدد الذى جاء كان العجز فى الحساب الجارى أصبح صفر".

ووجه وزيرالسياحة الشكر للنواب قائلا: "هناك أكثر من 70 طلب إحاطة وسؤال تم توجيه للسياحة واعدكم ان القيادات شغالة مع القطاع الخاص للتعامل مع هذه المشكلات".

يذكر أن مجلس النواب شهد خلال الجلسة اليوم توجيه نحو 73 أداة رقابية عبارة عن طلبات إحاطة وأسئلة عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها وترميم الآثار والمباني والمناطق الآثرية والحفاظ عليها وجهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسيئ للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس وعن منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة في الفنادق بدون مرافق".

كما تتضمن طلبات المناقشة المقدمة من النواب استيضاح سياسة الحكومة عن سياستها بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا وتنشيط السياحة العلاجية وعن سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصري بقيمة آثار مصر.