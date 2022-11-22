إنها ضربة قاسية.. ميسي يعلق على الخسارة امام السعودية في المونديال

وقال ميسي في تصريح لوسائل الإعلام عقب اللقاء: "إنها ضربة قاسية جدًا للجميع، لم نتوقع أن نبدأ بهذه الطريقة، وبالتأكيد الخسارة لها أسبابها".

وأضاف: "يجب أن نستعد لما هو قادم، لا بديل أمامنا سوى الفوز، والمسؤولية تقع علينا لتحقيق ذلك".



واكد ميسي: "لا أعذار للخسارة، يجب أن نكون متحدين أكثر من أي وقت مضى. هذه المجموعة من اللاعبين قوية وقد أثبتت ذلك، لم نخسر منذ فترة طويلة، والآن علينا أن نظهر قوتنا وصلابتنا".

واختتم: "كنا نعلم أن منتخب السعودية يضم لاعبين جيدين، يحرك الكرة بشكل جيد، لقد افتقدنا تسريع الإيقاع أمامه".

ويلعب منتخب الأرجنتين مباراته الثانية ضد المكسيك يوم السبت المقبل، بينما يواجه المنتخب السعودي نظيره البولندي.

