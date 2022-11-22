شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أردوغان يلوح بعملية عسكرية برية ضد الأكراد في سوريا "قريبًا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن أن تركيا ستشنّ قريبًا عملية عسكرية برية في سوريا ضدّ مقاتلين أكراد، بعد غارات جوية شنتها أنقرة على شمال سوريا.

وقال أردوغان في خطاب متلفز: "حلّقنا فوق الإرهابيين لبضعة أيام بطائراتنا ومدافعنا ومسيّراتنا، إن شاء الله سنقتلعهم جميعًا قريبًا بالدبابات والمدفعية والجنود"، مضيفًا: "قمنا بالرد على هذا الهجوم الشرس الذي أودى بحياة ستة أبرياء، بينهم أطفال، بالقضاء على التنظيمات الإرهابية في العراق وشمال سوريا، نعرف من الذي يسلح ومن يشجع الإرهابيين"، على حدّ قوله.

ونفذت القوات الجوية التركية عملية أسمتها "مخلب السيف"، يوم الأحد، عبر شن سلسلة غارات استهدفت مواقع حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق، ووحدات حماية الشعب الكردية شمال شرق سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الإثنين، بأن الغارات أسفرت عن مقتل 37 شخصًا، بينهم 18 عنصرًا من القوات الحكومية السورية، على الجانب السوري.

وأطلقت تركيا عمليتها الجوية بعد أسبوع على اتهامها حزب العمال الكردستاني، الذي يتخذ مقرات له في إقليم كردستان العراق، والوحدات الكردية في سوريا "بالوقوف خلف تفجير إسطنبول" الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 آخرين بجروح، وهو ما نفاه المقاتلون الأكراد.

ومنذ الإثنين، تحدّث الرئيس التركي عن احتمال إطلاق "عملية برية" في سوريا.

31 قتيلًا على الأقلّ في الهجوم الجوي التركي في شمال سوريا

وأعلنت أنقرة صباح الأحد الماضي شن عملية عسكرية جوية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق، بعد أسبوع على اعتداء دموي في اسطنبول اتهمت كل من حزب العمال الكردستاني والقوات الكردية في سوريا بالوقوف خلفه.

وجاءت الغارات رغم نفي حزب العمال الكردستاني وقوّات سوريا الديموقراطيّة التي تشكّل القوّات الكرديّة عمودها الفقري وتدعمها واشنطن، أيّ علاقة لهما بتفجير العبوة الناسفة في اسطنبول الأحد الماضي الذي أسفر عن مقتل ستّة أشخاص وإصابة 81 آخرين بجروح.

ومنتصف ليل السبت الأحد، وجهت طائرات حربية تركية لبضع ساعات عشرات الضربات الجوية إلى مناطق تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، في محافظتَي حلب (شمال) والحسكة (شمال شرق)، أبرزها مدينة كوباني (عين العرب) الحدوديّة مع تركيا.