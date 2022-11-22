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رئيس "صحة النواب": هيئة المسئولية الطبية ستتبع رئاسة الوزراء بالقانون الجديد

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المجلس أحال خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون المسئولية الطبية للجنة الصحة، موضحا أن هيئة المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد ستتبع رئاسة مجلس الوزراء، وستكون اللجنة برئاسة وزير الصحة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم.

 

وأضاف حاتم أن وجود وزير الصحة علي رأس اللجنة الخاصة بالمسئولية الصحية يجعل هناك قوة أكبر للهيئة، خاصة فيما يتعلق بالتحويل للنيابة حال الاعتداء، موضحا أن مشروع قانون المسئولية الطبية استحدث صندوقا للتعويض وهذه خطوة جيدة للغاية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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