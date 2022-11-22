شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صحة النواب": هيئة المسئولية الطبية ستتبع رئاسة الوزراء بالقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المجلس أحال خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون المسئولية الطبية للجنة الصحة، موضحا أن هيئة المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد ستتبع رئاسة مجلس الوزراء، وستكون اللجنة برئاسة وزير الصحة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم.

وأضاف حاتم أن وجود وزير الصحة علي رأس اللجنة الخاصة بالمسئولية الصحية يجعل هناك قوة أكبر للهيئة، خاصة فيما يتعلق بالتحويل للنيابة حال الاعتداء، موضحا أن مشروع قانون المسئولية الطبية استحدث صندوقا للتعويض وهذه خطوة جيدة للغاية.