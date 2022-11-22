شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لنواب الشيوخ: الألعاب الإلكترونية خطر على الطلاب.. وخطة لموجهتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل أيضا باستمرار على رصد الظواهر السلبية التى تطرأ على المجتمع وتمثل تهديدا لسلوك الطلاب، مستشهدا بالألعاب الإلكترونية التي تمثل خطرا على سلوك الطلاب، حيث أوضح أنه تم إصدار كتاب دورى لكافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بمراقبة أى أنشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب، فضلا عن تنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التى تعد أحد أهم أسباب العنف لدى الأطفال.

وأضاف الدكتور رضا حجازى، خلال مشاركته فى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ حول ظاهرة العنف الأسرى الأسباب والآثار وسبل المواجهة، أن ظاهرة التسرب من التعليم التى تمثل إحدى نتائج العنف الأسرى، مشيرا إلى أن الوزارة بالتكامل وبالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات والوزارات تواجه هذه الظاهرة عبر مدارس التعليم المجتمعى بهدف مقاومتها وسد منابع الأمية.

وتابع الوزير أنه وقع برتوكول تعاون مع السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان المشرف العام على المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للسكان، لنشر ثقافة حقوق الطفل والوعى بها بهدف إعلاء حقوق الأطفال ورفع وعيهم ووعى أسرهم، بصفتهم الأكثر تعرضًا للعديد من الموروثات الثقافية والاجتماعية السلبية فى المجتمع، من أجل إعلاء حقوقهم من خلال التوعية بمناهضة ظواهر العنف ضدهم ومناهضة عمالة الأطفال، وزواج الأطفال وكيفية الحماية منها.