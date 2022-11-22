شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية تسأل وزير السياحة والآثار عن خطة الحكومة لجذب السياحة الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سؤالا لوزير السياحة والآثار أحمد عيسى حول خطة وبرنامج الحكومة لجذب السياحة الأوروبية لمصر.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، والتى تم رفعها منذ قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة موجهة لوزير السياحة والآثار أحمد عيسى.

وقالت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما هى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لجذب السياحة الأوروبية، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت على إمدادات الطاقة لأوروبا.

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "ما البرنامج الذي وضعته الحكومة لجذب السائحين للمدن السياحية المصرية"، موضحة أن السياحة المستهدفة في التوقيت الحالي يجب أن تتخطى 100 مليون مواطن على الأقل".

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة 73 أداة رقابية من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها، وترميم الآثار والمباني والمناطق الأثرية والحفاظ عليها، وجهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسيء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس ، وعن سياسة الحكومة بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميا، وتنشيط السياحة العلاجية، وعن سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصري بقيمة آثار مصر.