شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بدوى نائب التنسيقية يؤكد ضرورة احتواء المناهج على تعريف بالمعالم السياحية والأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قطاع السياحة والآثار يعد أحد أهم مصادر الدخل القومى، لافتا إلى أن السياحة المصرية تأثرت كثيرا بالأزمة الروسية - الأوكرانية، خاصة أن نسبة 30% من السياحة المصرية من روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، لمناقشة 73 أداة رقابية من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها، وترميم الآثار والمباني والمناطق الأثرية والحفاظ عليها، وجهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسىء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس، وعن منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة فى الفنادق بدون مرافق، وعن سياسة الحكومة بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا، وتنشيط السياحة العلاجية، وعن سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصرى بقيمة آثار مصر.

وأشار "بدوى"، إلى أن قطاع البروتوكولات فى وزارة السياحة والآثار من المهم أن تتضمن بروتوكولات الوزارة مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، بأن تحتوى المناهج على أجزاء للتعريف بمعالم ومقومات السياحة المصرية والمناطق الأثرية فى مصر، للتوعية والتثقيف السياحى.

وأكد "بدوى"، على ضرورة مراجعة البرتوكولات الخاصة بالتعليم العالى، بأهمية وجود متاحف فى الجامعات، مشيرا إلى أهمية تعريف الطلاب والشباب بالحضارة المصرية والمعالم الأثرية والسياحية.