شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان الشيوخ" تقر إقرار التصالح على إقامة المقابر بالقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، علي إقرار التصالح علي إقامة المقابر بالقرى في تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب خالد سعيد رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعات قوانين بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء.

وشهد الاجتماع، حالة من الجدل بين النواب والحكومة حول إقرار ذلك البند قبل الموافقة عليه، حيث طالب عدد من النواب بالموافقة علي ذلك البند الوارد في مشروع القانون المقدم من النائب عمرو درويش في المادة الثانية كالتالى: التصالح علي إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد بذات القواعد الواردة بهذا القانون، وفقا للائحة.

وجاء ذلك في الوقت الذى أعلنت الحكومة تمسكها بمشروع القانون الوارد منها، والذى لم ينص علي التصالح في المقابر.

وقالت النائبة سها سعيد، أن فكرة التصالح علي المقابر في القرى أمر هام لدى الأهالي بالقرى نظرا لخصوصية ذلك الأمر لديهم.

وأيدها في ذلك النائب أكمل نجاتى، قائلا أن التصالح في المقابر أمر ضرورى، لاسيما وأنها مشكلة تؤرق المواطنين.

وهنا اقترح ممثل وزارة العدل، إضافة بند لمشروع القانون بشأن الاستناد لقانون الجبانات في التصالح في إقامة المقابر.

واقترح النائب محمد شوقي وكيل اللجنة التشريعية، الموافقة علي ذلك البند وترك الرأى النهائي للنواب بالجلسة العامة.

كانت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، وافقت خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب خالد سعيد، علي مواد الإصدار من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مع استحداث مادة خاصة بالتعريفات الواردة في مشروع القانون سواء بالجهات الإدارية والسلطات المختصة.