شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لـ"نواب الشيوخ": ننشر ثقافة حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن حق الطفل في التعليم يعد حقا أصيلا من حقوق الإنسان، مشيرا الى أن حقوق الطفل تعتمد على 4 ركائز، وهي عدم التمييز وتحقيق المساواة والبقاء والنماء والحياة.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، خلال مشاركته في لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ حول "العنف الأسري الأسباب والآثار"، وسبل المواجهة، أن هذه الظاهرة تمثل انتهاكا لحقوق الطفل، مشددا على أهمية الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة، التي تبدأ من سنتين إلى 10 سنوات، والاستثمار في الطفل لأنها فترة تطور مراحل الذكاء له وتشكيل الوعي.

وتابع الوزير أن اهتمام الوزارة ينصب على تحقيق مصلحة الطالب والحفاظ على حقه في الحصول على تعليم راق، كما تتمثل مسؤوليتها في متابعة سلوك الطلاب وتقويمهم بالتكامل مع الأسرة، موضحا أن أي حالة عنف داخل المدرسة يتم معالجتها بالمشاركة مع أولياء الأمور لمعرفة مصدر العنف الذي ينتهجه الطالب.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أنه إذا اعتمد التعليم على الانتقاد سيتعلم الطالب الذم والعدوانية، وإذا اعتمد على التسامح والتشجيع والتفكير الناقد سيتعلم الطالب الثقة في النفس والابتكار.

واستعرض وزير التعليم الإجراءات والمحاور التي تعمل عليها الوزارة منذ بداية العام الدراسي الحالي سواء فيما يتعلق بالنظام التعليمي الذي يتضمن دمج مبادئ حقوق الإنسان في مختلف المواد الدراسية، فضلا عن التقويم وتنمية الولاء والانتماء، بالإضافة إلى التركيز على نقاط القوة والتميز لدى الطلاب، موضحا أن يوم الانشطة الرياضية والثقافية والفنية الذي بدأ تنفيذه العام الحالي يمثل متنفسا للطلاب للتعبير عن مواهبهم واكتشافها ورعايتها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة.

كما وجه بتحقيق نظام التقييم الشامل بالشراكة بين المدرسة والأسرة لمتابعة نقاط الضعف لدى الطالب ومعالجتها، واكتشاف نقاط التميز وتنميتها، وإضافة لذلك وجهت الوزارة بتنظيم رحلات لطلاب المدارس لمختلف المشروعات القومية لتعريفهم بما تم إنجازه على أرض الواقع بما ينمي روح الولاء والانتماء للوطن.

وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل على رعاية النشء، وترسيخ القيم المجتمعية والإنسانية والتعليمية والثقافية في طلابها؛ والعمل على تعزيز نشر ثقافة الوعي المجتمعي تجاه الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تتأسس على ركيزة الاهتمام بحقوق الإنسان.