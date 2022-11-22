شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب نيابية بالاهتمام بالبنية التحتية السياحية فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عدد من الأدوات الرقابية الموجهة إلي وزير السياحة والأثار أحمد عيسي، ومنها ما يتعلق بالآثار في محافظتي المنيا والشرقية.

من جانبه، انتقد النائب حمودة محمد، الإهمال الذي يضرب مسجد سادات قريش، التاريخي والذي يقع بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، ويعد أحد أبرز المعالم الإسلامية، وأقدم الجوامع بمصر، لافتاً إلي أن المئذنة التاريخية شبه غير موجودة.

فيما تساءل النائب محمد أبو زيد، عن دور الحكومة في الاهتمام بملف الآثار في محافظة المنيا، مشيراً إلى أنه بالرغم أنها المحافظة الثانية من حجم الآثار بعد الأقصر، لكنها ليست علي الخريطة السياحية، مشددا على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية السياحية في محافظة المنيا، من خلال إنشاء الفنادق المتميزة لاستقبال السائحين، لاسيما والمساحات الشاسعة التي تحظى بها المحافظة.

بدوره، انتقد النائب فتحى قنديل، الإهمال الذى يضرب عدد من الآثار بمحافظة المنيا ومنها معبد دندرة، لافتاً إلى موت البعض فى حفر للبحث عن الآثار.

يٌشار إلى أن مجلس النواب، خصص جلسة اليوم لمناقشة 73 أداة رقابية، موجهة لوزير السياحة والأثار عبارة عن طلبات إحاطة وأسئلة عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها وترميم الآثار والمباني والمناطق الأثرية والحفاظ عليها وجهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسيء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس، وعن منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة في الفنادق بدون مرافق.

كما تتضمن طلبات المناقشة المُقدمة من النواب استيضاح سياسة الحكومة عن سياستها بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا وتنشيط السياحة العلاجية، وعن سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصري بقيمة آثار مصر.