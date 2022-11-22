شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية تسأل وزير الآثار حول جهود جذب العملة الصعبة وتؤكد: نعيش عصر الإدارة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، سؤالا لوزير السياحة و الآثار أحمد عيسى، حول جهود وخطة الحكومة لجذب السياحة الأجنبية لمصر، وقالت: "أين جهود جذب العملة الصعبة في ظل التحديات العالمية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة موجهة لوزير السياحة و الآثار أحمد عيسى ، وخلال مناقشة 73 أداة رقابية من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها، وترميم الآثار والمباني والمناطق الأثرية والحفاظ عليها، وعن سياسة الحكومة بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا، وتنشيط السياحة العلاجية، وعن سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصري بقيمة آثار مصر.

وقالت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين: "نحن في مرحلة تستهدف الإدارة الاقتصادية لقطاع السياحة، خاصة في ظل التطور الكبير الذي نشهده في مجال البنية التحتية والذي لم تشهده الدولة المصرية على مدار تاريخها".