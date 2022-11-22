إيران تعلن أنها بدأت في إنتاج يورانيوم بنسبة تخصيب تصل إلى 60 في المائة

تقول إيران إنها بدأت في تخصيب اليورانيوم في مفاعل فوردو بالقرب من مدينة قم وسط البلاد، وإن مستوى التخصيب يصل إلى نسبة نقاء ستين بالمئة، القريبة من درجة النقاء اللازمة لصنع أسلحة.



كما أعلنت أيضا بناء مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي في الموقع.



يأتي ذلك غداة صدور تقرير يدين طهران صادر معن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، لعدم تعاونها الكافي مع تحقيقاته الجارية في إطار جمع الضمانات اللازمة لإحياء الاتفاق النووي، المبرم في 2015.



وقد طالبها مجلس الوكالة بالتعاون بشكل عاجل، لكن من المرجح أن يزيد تقريره المحادثات التي تجرى بين القوى العالمية وإيران لإحياء الاتفاق صعوبة بعدما بات يمثل حجر عثرة في طريق مضيها قدما.



وفي المواجهة فإن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء قالت إن إيران تمتثل لمطالب الأمم المتحدة وتتعاون مع تحقيقات المنظمة بشأن آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير مصرح عنها.



وبموجب الاتفاق لا يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم إلا بما يزيد قليلا عن 3,5 بالمئة، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة التخصيب بنسبة 90 بالمئة اللازمة لصناعة سلاح نووي.



يذكر أن إيران كانت توعدت بإجراءات انتقامية ضد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

(بي بي سي)