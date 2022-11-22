انت الان تتابع خبر العامري يدعو الشركات اليابانية للمساهمة في بناء العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب العامري في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل السفير الياباني في بغداد ماتسوموتو هوتوشي، لبحث تعزيز العلاقات بين بغداد وطوكيو وزيادة التعاون على كافة الأصعدة بما يخدم البلدين وخاصة في مجال الاستثمار".وعبر العامري، عن "أمله بمساهمة الشركات اليابانية العملاقة التي بنت بلادها بعد الحرب العالمية الثانية في بناء العراق وتأهيل منشآته والاستفادة من تجربتها وخبراتها في الإعمار والتطوير".

وأكد، أن "العراق يملك بيئة مناسبة للاستثمار، منتقداً عدم مهنية بعض وسائل الإعلام التي تبالغ في رسم صورة سيئة وغير واقعية عن الوضع الأمني في العراق".

بدوره، أوضح هوتوشي، انه "تلقى طلبات كثيرة من الشركات اليابانية للأستثمار في العراق، مبيناً وجود تحديات عديدة أبرزها الحاجة إلى وجود بيئة مشجعة لدخول هذه الشركات للعمل داخل العراق".

