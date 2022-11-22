شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصحفيين العرب يعلق على إعلان أمريكا فتح تحقيق فى اغتيال شيرين أبو عاقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب عن ارتياحه لقرار وزير العدل في الحكومة الأمريكية بفتح تحقيق في حادثة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفية شيرين أبو عاقلة، وتكليف الجهة المختصة بمباشرة هذا التحقيق، مشيرًا إلى أمله فى أن يتم إجراء تحقيق مستقل فى جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال واستشهادها متأثرة بإصابة مباشرة في الرأس.

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب بتحقيق دولي يحضره وفد من الاتحاد للكشف عن ملابسات هذه الجريمة المروعة التي أودت بحياة الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، كما يطالب المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة بإدانة هذه الجريمة النكراء ومحاكمة مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الأربعاء 11 مايو الماضي، عن استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة جراء إصابتها برصاصة في الرأس، أثناء تغطيتها أحداث احتجاجية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.