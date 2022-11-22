شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة نشوى الشريف تطالب باستغلال أزمة الطاقة بأوروبا للترويج للسياحة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سؤالاً مقدم منها موجه إلى وزير السياحة والآثار حول خطة الوزارة في الترويج للسياحة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، لمناقشة 73 أداة رقابية من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها، وترميم الآثار والمباني والمناطق الأثرية والحفاظ عليها، وجهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسيء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس، وعن منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة فى الفنادق بدون مرافق، وعن سياسة الحكومة بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا، وتنشيط السياحة العلاجية، وعن سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصرى بقيمة آثار مصر.

وقالت النائبة نشوى الشريف: "تستعد دول أوروبية لانقطاع كهربائى بسبب نقص الإمدادات على خلفية استمرار الحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى نقص كبير في الطاقة في أوروبا بسبب نقص الغاز الروسى، وتعتبر ألمانيا والسويد وبريطانيا أكثر الدول التي ستعانى من الظلام في الفترة القادمة وخاصة مع دخول الشتاء المقبل، فهل تم عمل برامج لاستقبال سائحين من هذه الدول؟".

وتابعت "الشريف": فى ظل ما أعلنته بعض الدول الأوروبية عن انقطاع الكهرباء والغاز، وفى بعضها الانقطاع 3 ساعات يوميا عن المنازل، كما أعلنت شبكة الطاقة البريطانية، والدول الأوروبية تحذر مواطنيها عما يواجههم بسبب انقطاع الكهرباء والغاز، وهناك فئات كبار سن وأصحاب أمراض مزمنة، وكل هذه الفئات تبحث عن أن تكون متواجدة فى بلاد آمنة أكثر، فلماذا لا نستغل ذلك فى عمل استضافة سياحية لهؤلاء وتكون هناك حملة ترويجية للسياحة فى مصر لجذب هؤلاء، وأن تعلن شركات السياحة بأن المواطنين في هذه الدول يمكنهم زيارة مصر وإنجاز أعمالهم من المنازل".