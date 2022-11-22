شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عماد خليل يوجه سؤالا لوزير الآثار عن استغلال مسار العائلة المقدسة لتنشيط السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة السياحة والآثار، باستغلال مسار العائلة المقدسة لتنشيط السياحة الدينية فى مصر، متسائلا عن جهود الوزارة تطوير وإحياء مسار العائلة المقدسة ووضعه على خريطة السياحة العالمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، لمناقشة 73 أداة رقابية من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها، وترميم الآثار والمباني والمناطق الأثرية والحفاظ عليها، وجهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسيء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس، وعن منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة فى الفنادق بدون مرافق، وعن سياسة الحكومة بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا، وتنشيط السياحة العلاجية، وعن سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصرى بقيمة آثار مصر.

وقال النائب عماد خليل، في كلمته خلال الجلسة: "الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة في تحقيق عملية تنمية شاملة وطفرة تنموية فى مختلف المجالات ولجذب الاستثمارات، ونرجو فى الفترة القادمة أن تكون هناك طفرة وتنمية فى السياحة وتنشيطها واستغلال المناطق الأثرية والمتاحف وغيرها من الكنوز السياحية فى مصر".

وتحدث "خليل" عن سؤاله للوزير بشأن مسار العائلة المقدسة، وقال إن مصر هى الدولة الوحيدة التى تفردت بزيارة مسار العائلة المقدسة، متابعا: "عندنا 25 نقطة فى المسار الذى يبلغ طوله 3500 متر، والوزارة عملت على تطوير بعض النقاط، وهى غير كافية، ونتساءل عما هي جهود وزارة السياحة لوضعها على خريطة السياحة العالمية، ولماذا لا تستغل مصر المسار فى جذب السياحة الدينية وتنشيط السياحة".

وأشار إلى أهمية التكاتف والتنسيق بين الجهات المعنية بملف مسار العائلة المقدسة وألا تعمل فى جزر منعزلة، قائلا: "أرجو من وزارة السياحة أن كل المؤسسات العاملة فى مسار العائلة المقدسة لا تكون مجرد لجان إنما يكون هناك تنسيق برعاية الوزير شخصيا".