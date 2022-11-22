شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: السياحة العلاجية مصدر دخل هام يجب تطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هند رشاد عضو مجلس النواب، أن السياحة العلاجية مصدر دخل هام ينبغى العمل على تطويره واستغلاله فى مصر كما اقترحت وجود هيئة مختصة بالسياحة العلاجية وتنظيم العمل بها وكذلك تكون خاصة بإصدار التراخيص الخاصة بالعمل فى هذا القطاع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء بحضور وزير السياحة.

وقال أحمد حمدى خطاب عضو مجلس النواب، فى طلب مناقشة عامة أن معظم السياحة القادمين لمصر كانوا يأتون من روسيا وأوكرانيا وحينما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على هذه الوفود لمصر.

وطالب خطاب بضرورة الاهتمام بالسياحة العلاجية فى مصر إلى جانب سياحة المؤتمرات، متسائلا عن وجود المؤسسات العلاجية العامة والخاصة.

وأضاف خطاب أن العالم يحقق دخلا سنويا من السياحة العلاجية يقدر بــ 104 مليار دولار ومن المتوقع أن يصل لــ273 مليار دولار فأين نصيب مصر من الدخل العالمى الكبير للسياحة العلاجية فى العالم.

وقالت هدى الطنباري عضو مجلس النواب فى طلب المناقشة العامة، أنه ينبغى الاهتمام بمسار رحلة العائلة المقدسة والترويج لها كما أكدت أن هناك العديد من المساجد التاريخية فى محافظة كفر الشيخ وكلها يمكن الاهتمام بها وتطويرها من أجل الاستفادة منها فى قطاع السياحة الدينية.

كما شددت الطنبارى على ضرورة تنشيط السياحة فى مختلف المحافظات تحديدا تنشيط السياحة فى محافظة كفر الشيخ.