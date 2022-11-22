شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب نيابية بخطة لتنشيط السياحة والترويج للمقاصد الأثرية عبر السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الحكومة ممثلة في وزير السياحة والأثار أحمد عيسي، بالعمل علي وضع خطة متكاملة لتنشيط السياحة والترويج السياحي بمختلف الاليات ومنها الإليكترونية.

وأكد النائب نادر عبده، أهمية البحث عن آليات للترويج للسياحة المصرية، من خلال أفكار إبداعية جديدة، وتنظيم حملات دعائية علي مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وأشار "عبده"، إلي أهمية دعم المنطقة السياحية بجنوب سيناء، لاسيما والإهمال الذي يضرب المنطقة رغم ما تتضمنه من آثار هامة، ومنها هرم سقارة.

كما ألقي البرلماني الضوء علي إشكالية السور الذي أنشئ حول المقابر الموجودة بجوار المنطقة السياحية في البدرشين، مما يؤثر علي دفن الأهالي لذويهم.

أيضا كانت كلمة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذي شدد علي أهمية وجود خطة للحكومة تتعلق بآثار الوجه القبلي، التي تضم وحدها ثلث اثار العالم، مشيراً إلي أن الوزير السابق خالد عناني نفض الغبار وأعاد تجميل الآثار المصرية ونتوسم من الوزير الجديد أحمد عيسى بالعمل علي تنشيط السياحة، باعتبارها أهم موارد الدولة لاسيما ما توفره من عمله صعبة.

ونوه الطماوي، إلي الاستقرار والامان الذي تنعم به مصر، لاسيما وتضحيات شباب مصر من الجيش والشرط ، و يبقي دورنا في العمل لاستثمار الكنز الذي تملكه مصر من طبيعية سياحية واثار لزيادة الموارد، قائلاً : " لدينا طموحات في الجمهورية الجديدة أن تكون السياحة في المرتبة الثانية بعد قناة السويس من حيث حجم الدخل، إن لم تكن الأولي".

في السياق ذاته، طالبت النائبة هند رشاد، بأن يكون هناك رقابة علي بيع الليالي السياحية بما لا يضر بصناعة السياحة، لاسيما وأننا مقبلين علي الشتاء.