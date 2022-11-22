شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يستقبل وفدا طلابيا من المعهد العالى للهندسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وفداً طلابياً من المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور، ومعهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات، وذلك تحقيقاً لرفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.

وحضر الوفد الطلابي، جانباً من الجلسة العامة للمجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات، كما تم تنظيم جولة تفقدية للطلاب داخل أروقة المجلس، شملت زيارة المتحف والبهو الفرعوني ومكتبة المجلس.