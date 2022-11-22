شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بالتصدى للباعة الجائلين بمنطقة الهرم والمقاصد السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن مصر لا تتبوأ مكانة متقدمة فى الملف السياحى، متابعة:" منذ فترة نسمع عن 30 مليون سائح، و30 مليار دولار إيرادات، صعب التحقق من 30 مليون سائح لعدم وجود غرف، ولكن من الممكن تحقيق 30 مليار دولار إيرادات".

وتساءلت على:" ما هي خطة الوزارة لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار فى القطاع السياحى، ومن الأهم أن يكون لدينا منتج وتطوير للاماكن السياحية لجلب المستثمرين، خاصة ونحن لدينا العديد من المقاصد السياحية والمقومات، ومن ثم ينقصنا الحوافز الاستثمارية وتقديم خدمة جيدة للسائح، والعمل على ملف السياحة المستدامة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمواجهة وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، بنحو 73 أداة رقابية عبارة عن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها، وترميم الآثار والمبانى والمناطق الأثرية والحفاظ عليها، وجهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسيء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس، وعن منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة فى الفنادق بدون مرافق.

ومن جانبها، قالت النائبة أمانى الشعولى، إن عمل وزارة السياحة مرتبط بالكثير من الوزارات، لافتة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة للنهوض بالقطاع السياحى، منتقدة بعض الأفعال والممارسات الخاطئة فى المقاصد السياحية، منها صور مسيئة أمام الهرم وانتشار الباعة الجائلين والتسول، وعدم تهيئة بوابات معبد إدفو وعدم وجود منافذ لبيع التذاكر بالشكل الكافي مما ينتج عن ذلك الأمر تكدس كبير، متسائلة عن رؤية الوزارة لاستغلال طريق الكباش بعد إعادة افتتاحه"