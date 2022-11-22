شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على تعديل اتفاقية مصر مع المؤسسة الدولية لتمويل التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس النواب عن موافقته على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 299 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاریخ 30/1/2018.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وخلال الجلسة عرض محمد السيد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 299 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاریخ 30/1/2018.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن ذلك القرار يهدف إلى تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون 6 مليارات دولار أمريكي بدلا من 3 مليارات دولار أمريكي، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 3/6/2022.

وأوضح سليمان أن التعديل يتيح لمصر زيادة السقف الإطارى للتمويل إلى 6 مليارات دولار أمريكى بدلا من 3 مليارات دولار أمريكى.

بدوره أكد أحمد بهاء شلبى عضو اللجنة الاقتصادية، أن هناك عدد من الإيجابيات لهذه الإتفاقية معلنا موافقته على القرار من حيث المبدأ، موضحا أنه فيما يتعلق بالقروض الإسلامية لا يمكن تحديد نسبة الفائدة ولكننا نرغب فى معرفة الفائدة الخاصة بالقرض.

فيما أكد عماد خليل عضو مجلس النواب أن الاتفاقية هامة وضرورية لزيادة الاحتياجات وتحرير سعر الصرف ، إلى جانب الاستفادة الكبيرة لمصر معلنا موافقته على الاتفاقية.

فيما أكدت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب أن تغيير سقف الاتفاقية إلى 6 مليار دولار يعد نجاح للدولة المصرية، موضحة أن الاتفاقية هامة جدا فى توقيتها فالحرب الروسية الأوكرانية أثرت على اقتصاد العالم ككل ومن بينها مصر.

فيما أكد ياسر عمر عضو مجلس النواب، أن الإتفاق الموقع يرفع سقف الإتفاقية إلى 6 مليار دولار ومن تعاملتنا مع المؤسسة فهى لها تعامل جيد للغاية مع مصر.