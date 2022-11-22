شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوجه تحية للرئيس السيسي بعد نجاح cop27: فرصة ذهبية لجذب السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثني أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة الأدوات الرقابية الموجهة لوزير السياحة والأثار أحمد عيسي، علي نجاح مؤتمر المناخCOP27 الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، موجهين الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، رسالة شكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي علي إثبات قدرة الدولة المصرية في التنظيم العالمي للأحداث والفاعليات، لاسيما بعد النجاح المبهر الذي شهده مؤتمر المناخ الذي احتضنته المدينة الخضراء "شرم الشيخ"، وحجم الإشادة الدولية بالتنظيم.

كما وجه "المندوه" تحيه للشعب المصري الذى أثبت في 11 نوفمبر مدى الوعي والمسؤولية فى وقوفه خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء.

وقال حسام المندوه موجها حديثه إلي وزير السياحة: " ليس هناك حجة في عدم النهوض بالقطاع السياحي، وهناك أنماط متعددة يجب العمل عليها مثل السياحة العلاجية والتعليمية".

كذلك أشاد النائب محمود البرعي، بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال البنية التحتية التي تدفع بدورها للنهوض بالقطاع السياحي، مشيراً إلي أن مؤتمر المناخ أيضا فرصة من ذهب للعمل بجد لتنشيط السياحة.

بدوره، طالب النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، بأن يتولي رئيس الجمهورية بنفسه للنهوض بملف السياحة، علي غرار كثير من الملفات الناجحة التى قادها بنفسه، فيما طالب النائب عبد الله أحمد عبد الله، بمزيد من الاهتمام بمنطقة حلوان وما تضمنه من عيون كبريتية.