شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون بتشجيع الاستثمار فى قطاع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد الطيب عضو مجلس النواب، بضرورة تشجيع المستثمرين المحليين للاستثمار فى القطاع السياحى وخاصة الفنادق، لافتا إلى أن السياحة قطاع هام للغاية ومصدر دخل هام للدولة المصرية، ومن ثم فإن الاهتمام به وتطويره ضرورة ملحة.مطالبا بضرورة التحرك لاستعادة الآثار المنهوبة من مصر خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء بحضور وزير السياحة.

وقال نشأت فؤاد عباس عضو مجلس النواب، أن قطاع السياحة لا يرتقى بالاهتمام بمقومات ومكانة مصر السياحية، لافتا إلى أن فرنسا وإسبانيا يستقبلون 40 مليون سائح سنويا وأكثر فأين مصر من هذه الأعداد.

وأضاف عباس، أنه ينبغى إطلاق قناة فضائية مصرية للترويج للسياحة والآثار فى مصر، موضحا أن مصر تمتلك سياحة علاجية ودينية وشواطىء وثلث اثار العالم وتمتلك فنادق ومنشآت، ومن ثم يجب استغلال هذا الأمر.

وقال نبيل عسكر عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك مقومات كبيرة لأنها غير مستغلة، متسائلا عن استعداد وزارة السياحة لاستقبال أعداد أكبر من الوفود السياحية من الخارج، مطالبا بضرورة التنسيق بين وزارة السياحة وباقى الوزارات الأخرى من أجل التسهيل على السياح والوفود القادمة من الخارج.

فيما أكد نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن قطاع السياحة والآثار لم يحظ من قبل من اهتمام، كما حظى به باهتمام فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى موجها الشكر موضحا أن مصر تمتلك نصف آثار العالم.

وقال مصطفى، أن التعاطى مع ملف السياحة يدعم الدولة المصرية بشكل كبير، لافتا إلى أن الحضارة الفرعونية تقف شاهدة أمام العالم على أن المصرى القديم كان مبدعا ولم يقف متفرجا، موضحا أن الدولة المصرية فى حاجة لمزيد من الترويج الجيد والمنظم للسياحة.

فيما قالت زينب السلايمى عضو مجلس النواب، أن تطوير السوق السياحى بمدينة إسنا أمر هام للغاية وتم رصد 250 مليون جنيه كدفعة أولى وتم هدم بعض المنازل وتعويض الأهالى كما أنه تم تركيب الانترلوك وبعدها توقف الحال ولم يتم استكمال عملية التطوير.

وطالبت السلامى بضرورة استكمال مشروع تطوير السوق السياحى بمدينة إسنا خاصة وأن المحلات والبازارات مصدر رزق العاملين بالمدينة مشددة على ضرورة الاهتمام بمدينة إسنا كمدينة سياحية وضرورة استكمال تطوير السوق السياحية فى مدينة إسنا إلى جانب ترميم قصر الملك فاروق.

وأكد مصطفى سالم عضو مجلس النواب، أن السياحة قطاع هام بالنسبة للاقتصاد المصرى، لافتا إلى عدد كبير من شركات السياحة والفنادق السياحية والتى لها حصص تملكها شركات أجنبية تحول هذه العملات من الخدمات السياحية لصالح هذه الشركات دون تحقيق الرقابة عليها.

وأضاف سالم، أن مصر تقع فى الترتيب رقم 34 لمؤشر السياحة بين دول العالم، رغم ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية، كذلك تساءل عن السبب فى وقف إصدار تراخيص سياحية جديدة حتى الآن.

فيما قال أحمد نشأت منصور عضو مجلس النواب، أن السياحة بمحافظة سوهاج تساوى صفر رغم أن المحافظة تمتلك العديد من المعابد والمناطق الأثرية فأين وزارة السياحة مما يحدث فى مدينة سوهاج؟!.

أضاف أن محافظة سوهاج لا تتواجد على الخريطة السياحية لمصر، فنحن كمواطنين فى سوهاج متى سنشعر بوجود دور لوزارة السياحة فى المحافظة.

بدوره قال النائب محمود هشام توشكى أن هناك أكثر من 2500 شركة سياحية تحتاج للاهتمام بها وان نعتبرها كثروة قومية ونستفيد منها فى مصر، مشددا على ضرورة وجود خطة للتسويق للسياحة فى مصر خارجيا.

وقال وائل الطحان عضو مجلس النواب، أنه ينبغى الاهتمام برحلة العائلة المقدسة فى مصر وكذلك تطوير شجرة مريم واستغلال هذا المسار وشجرة مريم للترويج للسياحة المصرية.

أضاف الطحان ، أننا نحتاج لتفعيل هيئة تنشيط السياحة ووضع مزار شجرة مريم على خريطة مصر السياحية.