شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان الشيوخ": قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد يشمل تيسيرات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، يشمل تيسيرات كبيرة للمواطنين من أجل التصالح في مخالفات البناء.

وأشار "سعيد " خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعات قوانين التصالح في مخالفات البناء المقدمة من الحكومة والنواب، إلي أن القانون الجديد يلغي كل القوانين القديمة في هذا الشأن، موضحاً أن القانون الجديد يتضمن حوافز لمن يقدم طلبا للتصالح، فضلا عن أنه يضمن حقوق المواطنين لمن تقدموا وفقا لقانون 17.

ووافقت اللجنة علي مواد الإصدار من مشروع القانون مع استحداث مادة خاصة بالتعريفات الواردة في مشروع القانون سواء بالجهات الإدارية والسلطات المختصة.