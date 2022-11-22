شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون بالجلسة العامة: بعض المقاصد الأثرية تعانى من الإهمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تساءلت النائبة شادية خضير، عن دور وزارة السياحة فى المرحلة المقبلة، خاصة بالتزامن مع بدء موسم الشتاء، مطالبة ضرورة استغلال المقومات السياحية وأن يكون هناك سياسة للأسعار داخل المحافظات التى تستقبل المرحلة المقبلة.

وحذرت خضير من تعرض بعض المعالم الأثرية للانهيار نتيجة الإهمال منها على سبيل المثال حوش الباشا، مدفن منيرة حمدى، قصر عمر طوسون بروض الفرج، متابعة:" القصر وصل لمرحلة يرثى لها".

ومن جانبه، قال النائب علاء جعفر:" مصر تملك أكبر المقومات السياحية، شواطئ ومعابد أثرية ومحميات طبيعية ويصل حجم السائحين وقت الذورة 12 مليون سائح فقط فى الوقت الذى تحقق بعض الدول ضعفين وأكثر، ومن ثم يجب الارتقاء بالقطاع السياحى وذلك من خلال تغيير على أرض الواقع، متسائلا:" كيف ستدير قطاع يمثل الدخل الرئيسى للدخل القومي وهناك بعض الأماكن الأثرية التى تعانى من تراكم القمامة، والتعامل مع السائحين بصورة غير لائقة، وضرورة أن يكون هناك خطة سريعة للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالسائح، ولهذا يجب أن يكون هناك خطة عاجلة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمواجهة وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، بنحو 73 أداة رقابية عبارة عن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها، وترميم الآثار والمبانى والمناطق الأثرية والحفاظ عليها، وجهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسيء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس، وعن منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة فى الفنادق بدون مرافق.

وقال النائب مجاهد نصار، هناك بعض المعالم الأثرية غير مستغلة بالشكل الأمثل، منها على سبيل المثال قصر محمد على، ومن ثم لابد من إدراج العديد من المقاصد السياحية فى الخريطة السياحية للدولة المصرية، مطالبا الاهتمام بالقناطر الخيرية، متابعا:" تعانى من الإهمال والتهميش على مدار العصور السابقة ولابد من إعادة الاهتمام بها لما تمثله من أهمية كبرى كمعلم أثري وسياحي ذو تاريخ كبير".

ومن جانبه، انتقد النائب محمود قاسم، آليات عمل وزارة السياحية، قائلا:" لا يوجد تسويق جيد لحضارة 7 آلاف سنة، بعض الدول المجاورة والتي لا تمتلك أية مقومات يأتيها ضعف أعداد السائحين سنويا، فى حين أن مصر التى تمتلك أكبر المقومات السياحية بمختلف القطاعات، منتقدا أحد عروض شركات الطيران بشأن السياحة لمدة شهر شاملة كافة الانتقالات وباقات الإنترنت وغيرها من التحركات بـ650 جنيها استرلينى، قائلا:" لا يليق بحجم دولة مثل مصر هذه العروض".

وطالب قاسم باتخاذ خطوات جادة فى ملف استعادة الآثار المصرية المهربة للخارج، متابعا:" المتاحف العالمية منورة بالآثار المصرية والدولة المصرية منورة بناسها".