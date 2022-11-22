شكرا لقرائتكم خبر عن 21 سؤالًا وإجابة عن التصالح فى مخالفات البناء بمشروع قانون الحكومة..عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "صداع التصالح فى مخالفات البناء.. 21 سؤالًا وإجابة توضح كيفية الخروج من عنق الزجاجة بمشروع الحكومة"، استعرض خلاله كيف عالج مشروع الحكومة في قانون التصالح في مخالفات البناء الحالات الـ8 التي لم يكن فيها تصالح في مخالفات البناء أبرزها البناء خارج الأحوزة العمرانية، وتقسيط المبلغ على 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، وتسهيلات جديدة للقرى والنجوع، وإليكم التفاصيل كاملة:

"صداع" التصالح فى مخالفات البناء.. 21 سؤالًا وإجابة توضح كيفية الخروج من "عنق الزجاجة" بمشروع الحكومة.. استحداث 8 حالات يجوز فيها التصالح أبرزها البناء خارج الأحوزة العمرانية.. وتقسيط المبلغ على 5 سنوات

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