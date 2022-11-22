شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان النواب تبحث توفير اعتمادات مالية لرفع كفاءة وتطوير شبكات المياه والصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، عدد من طلبات الإحاطة، بشأن عدم تغيير مواسير مياه الشرب بطول 150 مترًا 4 بوصة بشارع رضا محمد شرف الدين، بقرية منشأة نظيف – سمنود، بمحافظة الغربية، وعدم إدخال خدمة الصرف الصحي ببعض المناطق بمدينة زفتى بمحافظة الغربية.

وتستكمل اللجنة مناقشة طلبات الإحاطة بشأن عدم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي ببعض القرى التابعة لمركز كفر الزيات، بسيون، بمحافظة الغربية، عدم إقامة وحدات سكنية للشباب بمدينة صان الحجر التابعة لمركز بسيون، بمحافظة الغربية، عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية ترسا بمركز طوخ- محافظة القليوبية، ومشاكل الصرف الصحي بقرية الشموت، مركز بنها، بمحافظة القليوبية.

وطلبات الإحاطة بشأن عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع كفاءة وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية طوخ مركز تلا محافظة المنوفية، عدم إدراج العديد من القرى والمدن بالمحافظة ضمن خطة الصرف الصحي.، تهالك شبكات المياه الأسبستوس ببعض قرى مركز سوهاج بمحافظة سوهاج، وعدم استبدالها بمواسير بلاستيك، إدراج قرية روافع القصير بمركز سوهاج بمحافظة سوهاج، ضمن الخطة الحالية أسوة بباقي القرى.